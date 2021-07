Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli, “intervento finito e rimarrà in osservazione. Tutto è andato bene” (Di domenica 4 luglio 2021) “Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. “L’intervento chirurgico – precisa ancora la nota – sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”. Da quanto apprende ilfattoquotidiano.it, l’intervento è durato meno di un’ora. Tutto è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “Questo pomeriggio Sua Santitàsi è recato presso ilAgostinodi Roma dove verrà sottoposto ad unchirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. “L’chirurgico – precisa ancora la nota – sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. Al termine dell’verrà diramato un nuovo bollettino medico”. Da quanto apprende ilfattoquotidiano.it, l’è durato meno di un’ora.è ...

