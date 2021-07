Papa Francesco, la notizia è appena arrivata: una preghiera per lui (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 luglio 2021 - Papa Francesco si troverebbe all'ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La notizia viene rilanciata dall'agenzia Adnkronos e quindi battuta anche dall'Ansa che parla di "intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon". Il pontefice è arrivato al Policlinico intorno alle 14, ad operarlo sarà il professore Sergio Alfieri. Al momento non si hanno ulteriori notizie e non si conosce la data in cui Papa Francesco sarà operato. Nel nosocomio capitolino già da stamani si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 luglio 2021 -si troverebbe all'ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Laviene rilanciata dall'agenzia Adnkronos e quindi battuta anche dall'Ansa che parla di "intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon". Il pontefice è arrivato al Policlinico intorno alle 14, ad operarlo sarà il professore Sergio Alfieri. Al momento non si hanno ulteriori notizie e non si conosce la data in cuisarà operato. Nel nosocomio capitolino già da stamani si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare ...

