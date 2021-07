Paola Perego | «Non prendevo in braccio mio figlio per non buttarmi»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 luglio 2021) Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte. È stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra». Paola Perego si è seduta davanti a Francesca Fagnani e si è aperta come forse non aveva mai fatto prima. Così l’intervista realizzata per il programma di Rai2 Belve, andata in onda il 2 luglio, è diventata una conversazione intima, dove la nota conduttrice televisiva ha tirato fuori tutto.