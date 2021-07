Minute of Islands, recensione – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 luglio 2021) Abbiamo affrontato un viaggio suggestivo nell’arcipelago di Minute of Islands e vi raccontiamo com’è andata nella nostra Recensione.. In questo caldo inizio di luglio vogliamo proporvi la Recensione di Minute of Islands, uno dei più suggestivi titoli indipendenti dello scorso giugno. Sviluppato da Studio Fizbin, Minute of Islands fu premiato come menzione d’onore nella categoria Excellence in Visual Arts 2020 allo scorso Indipendent Games Festival. Quello che ci siamo trovati ad affrontare è dunque un gioco molto ispirato ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 luglio 2021) Abbiamo affrontato un viaggio suggestivo nell’arcipelago diofe vi raccontiamo com’è andata nella nostra.. In questo caldo inizio di luglio vogliamo proporvi ladiof, uno dei più suggestivi titoli indipendenti dello scorso giugno. Sviluppato da Studio Fizbin,offu premiato come menzione d’onore nella categoria Excellence in Visual Arts 2020 allo scorso Indipendent Games Festival. Quello che ci siamo trovati ad affrontare è dunque un gioco molto ispirato ...

Advertising

mixtvisiongames : RT @TheGamesMachine: #MinuteofIslands ricorda nel colpo d'occhio #AdventureTime, in alcuni passaggi l'#AttackOnTitan, ma il livello artisti… - gamescore_it : Esploriamo il mondo straziante di Minute of Islands - - MaGiKLauDe : RT @TheGamesMachine: #MinuteofIslands ricorda nel colpo d'occhio #AdventureTime, in alcuni passaggi l'#AttackOnTitan, ma il livello artisti… - TheGamesMachine : #MinuteofIslands ricorda nel colpo d'occhio #AdventureTime, in alcuni passaggi l'#AttackOnTitan, ma il livello arti… -

Ultime Notizie dalla rete : Minute Islands Minute of Islands - Recensione Gli sviluppatori con sede a Berlino, Studio Fizbin, descrivono il loro ultimo gioco, Minute of Islands come un'avventura puzzle narrativa, in cui una giovane protagonista, che attraversa un momento emozionante, vive anche una storia di crescita molto importante. Più nello specifico, ...

GR Live: si gioca a Minute of Islands Dopo l'annuncio di giochi del calibro di Forza Horizon 5 , Metroid Dread e Redfall , è comprensibile che ti sia lasciato sfuggire l'uscita di Minute of Islands durante l'E3. Peccato per il tempismo sbagliato, in quanto si tratta di un indie affascinante e inquietante caratterizzato da uno splendido stile visivo disegnato a mano che ricorda ...

Minute of Islands, recensione Multiplayer.it Minute of Islands, recensione Abbiamo affrontato un viaggio suggestivo nell'arcipelago di Minute of Islands e vi raccontiamo com'è andata nella nostra recensione.. In questo caldo inizio di luglio vogliamo proporvi la recensione ...

Minute of Islands In questo viaggio emozionante collaboriamo con i giganti per salvare il nostro mondo, afflitto da spore fungine mortali.

Gli sviluppatori con sede a Berlino, Studio Fizbin, descrivono il loro ultimo gioco,ofcome un'avventura puzzle narrativa, in cui una giovane protagonista, che attraversa un momento emozionante, vive anche una storia di crescita molto importante. Più nello specifico, ...Dopo l'annuncio di giochi del calibro di Forza Horizon 5 , Metroid Dread e Redfall , è comprensibile che ti sia lasciato sfuggire l'uscita diofdurante l'E3. Peccato per il tempismo sbagliato, in quanto si tratta di un indie affascinante e inquietante caratterizzato da uno splendido stile visivo disegnato a mano che ricorda ...Abbiamo affrontato un viaggio suggestivo nell'arcipelago di Minute of Islands e vi raccontiamo com'è andata nella nostra recensione.. In questo caldo inizio di luglio vogliamo proporvi la recensione ...In questo viaggio emozionante collaboriamo con i giganti per salvare il nostro mondo, afflitto da spore fungine mortali.