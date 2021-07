Mercato Juventus, occasione a centrocampo: possibile colpo dal Barça (Di domenica 4 luglio 2021) Mercato Juventus – E’ il centrocampo uno dei settori che potrebbe vedere la presenza di maggiori novità, con la dirigenza che sta lavorando da tempo al colpo Locatelli. Ma si sta parlando molto anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic a Torino e in tal senso sembrano arrivare novità dalla Spagna. Mercato Juventus, le ultimissime su Pjanic Come spiega il “Mundo Deportivo” infatti il Barcellona avrebbe intenzione di liberare a zero Miralem Pjanic e con lui anche il difensore Umtiti. I blaugrana puntano a tagliare le spese e avrebbero deciso dunque di lasciar partire via ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 luglio 2021)– E’ iluno dei settori che potrebbe vedere la presenza di maggiori novità, con la dirigenza che sta lavorando da tempo alLocatelli. Ma si sta parlando molto anche delritorno di Miralem Pjanic a Torino e in tal senso sembrano arrivare novità dalla Spagna., le ultimissime su Pjanic Come spiega il “Mundo Deportivo” infatti il Barcellona avrebbe intenzione di liberare a zero Miralem Pjanic e con lui anche il difensore Umtiti. I blaugrana puntano a tagliare le spese e avrebbero deciso dunque di lasciar partire via ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Sarri vuol strappare un giocatore alla Juve, i tifosi lo ringraziano C'è un vecchio adagio su Sarri e il mercato: narra la leggenda che il tecnico di Figline Valdarno cerchi sempre di portare nelle sue ...Il Tempo scrive che il contratto di Bernardeschi con la Juventus ...

Cristiano Ronaldo - Juventus, svolta vicina: decisione presa Nella fattispecie, per la Juventus , si tratterebbe di una notizia bella quanto inattesa, in grado di capovolgere il fronte di una sessione estiva di mercato che sembrava dover essere dominata dalla ...

Mercato Juve, Trezeguet ammette: «Lasciarlo andare è stato un errore» Juventus News 24 Juventus rinnovo Ronaldo: arrivano conferme. Milan, idea Isco Juventus rinnovo Ronaldo: cresce l'ottimismo dei bianconeri per la permanenza di CR7. Inter, prosegue il dialogo per Raspadori ...

JUVE, ALLEGRI VALUTERà FRABOTTA Secondo la Repubblica, Gianluca Frabotta della Juventus piace a Genoa e Atalanta ma, prima di cederlo, Allegri valuterà il terzino durante ...

