Mbappé criticato dopo Euro 2020: gli ultras del PSG mostrano il loro sostegno con uno striscione (Di domenica 4 luglio 2021) Kylian Mbappé è stato oggetto di critiche dopo l’eliminazione della Francia a Euro 2020, per aver mancato l’ultimo e decisivo rigore nella partita degli ottavi di finale contro la Svizzera, ma anche per prestazioni incolore. Il gruppo ultras Paris ha deciso di schierare questa domenica uno striscione gigante davanti al Parco dei Principi con scritto: ‘Racisme, lynchage mediatique: soutien à Kylian Mbappé’ (Razzismo e linciaggio mediatico: sosteniamo Kylian Mbappé ). Lo riportano i colleghi iberici di MundoDeportivo. Foto: Twitter PSG L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Kylianè stato oggetto di critichel’eliminazione della Francia a, per aver mancato l’ultimo e decisivo rigore nella partita degli ottavi di finale contro la Svizzera, ma anche per prestazioni incolore. Il gruppoParis ha deciso di schierare questa domenica unogigante davanti al Parco dei Principi con scritto: ‘Racisme, lynchage mediatique: soutien à Kylian’ (Razzismo e linciaggio mediatico: sosteniamo Kylian). Lo riportano i colleghi iberici di MundoDeportivo. Foto: Twitter PSG L'articolo ...

yy_1234__ : @manu_fuego99 No, tu stai riducendo tutto ai gol. Mbappe non viene criticato anche se ha segnato 0 gol, semplicemente perché è un fenomeno - DaveOcima : @EdoardoMecca1 Dunque con questa logica non si deve criticare Pavard perche à fatto un gol stupendo nel 2018 ? Boh… - MrBarbanera : Mbappe ha sbagliato un rigore e purtroppo verrebbe criticato aspramente ed esageratamente. Ma un rigore sbagliato… - straightvodka11 : comunque ripensandoci amo il fatto che abbia vinto la Svizzera anche perché se lo meritava, ma per Mbappè non deve… - ChangulanGiuda : @andrea_mila10 @tcarapezza Benzema al netto dei gol era palesemente l'elemento estraneo (è stato anche criticato in… -

