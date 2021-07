Mattarella in Francia, domani l’incontro all’Eliseo con Macron (Di domenica 4 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Parigi dove sarà in visita di Stato fino a martedì prossimo. Al suo arrivo nella capitale francese, il capo dello Stato visiterà il Musée National de la Céramique de Sèvres, accompagnato dalla ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili. domani mattina sarà ricevuto all’Eliseo dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al termine dei colloqui, i due capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Mattarella incontrerà, quindi, il presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand e, nel pomeriggio, ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, è atterrato a Parigi dove sarà in visita di Stato fino a martedì prossimo. Al suo arrivo nella capitale francese, il capo dello Stato visiterà il Musée National de la Céramique de Sèvres, accompagnato dalla ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili.mattina sarà ricevutodal presidente della Repubblica francese, Emmanuel. Al termine dei colloqui, i due capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.incontrerà, quindi, il presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand e, nel pomeriggio, ...

