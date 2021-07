Maneskin, polemiche per una [FOTO] in bagno pubblicata su Instagram (Di domenica 4 luglio 2021) In questo periodo i Maneskin sono una delle band di maggior successo su scala globale e per questo sono sotto i riflettori. Dopo la vittoria ottenuta ad inizio marzo a Sanremo è ufficialmente iniziata la loro rincorsa verso il gotha della musica internazionale. Il trionfo all’Eurovision Song Contest ha rappresentato la scintilla capace di accendere … L'articolo Maneskin, polemiche per una FOTO in bagno pubblicata su Instagram proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 luglio 2021) In questo periodo isono una delle band di maggior successo su scala globale e per questo sono sotto i riflettori. Dopo la vittoria ottenuta ad inizio marzo a Sanremo è ufficialmente iniziata la loro rincorsa verso il gotha della musica internazionale. Il trionfo all’Eurovision Song Contest ha rappresentato la scintilla capace di accendere … L'articoloper unainsuproviene da Velvet Gossip.

Advertising

hjslgi : il modo in cui l’articolo fa capire che i maneskin sono una rock band con più ascoltatori dei beatles e non fa ness… - Davide_M51 : @armagio Non facciamo i moralisti su ogni cosa per favore...è una rivalità tra due nazionali che spesso, con sfottó… -