Luca e il messaggio di inclusione del film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 luglio 2021), il nuovod’animazione firmato Disney-Pixar è ancora disponibile su Disney plus e merita tutta la nostra attenzione. Perchèdeve essere visto?è il nuovoDisney-Pixar ambientato in Liguria con personaggi tutti italiani, o quasi. Il protagonista è un piccolo mostro marino che si trasforma in essere umano una volta uscito dall’acqua.è un sognatore, un piccolo avventuriero intrappolato nella monotonia della vita sicura creata dai genitori. La voglia di scoperta però è più forte di ogni catena, e con un pizzico di coraggio e l’incontro fortunato con ...