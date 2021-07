LIVE F1 | GP Austria 2021 in DIRETTA | Verstappen in fuga | Leclerc prova la rimonta nel finale!

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - infoitsport : F1 | GP Austria - Segui con noi la cronaca diretta della gara di Zeltweg [ LIVE ] - infoitsport : LIVE F1 GP Austria, Gara in Diretta: Verstappen fa il vuoto, Leclerc e Sainz staccatissimi - Formula1WM : Giro 39/71 - Ruotata di Perez ai danni di Leclerc che lo aveva attaccato all'esterno. #AustrianGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Austria

Un trionfo che si tramuterà in un tour eccezionale che li vedrà nell'estate 2021 e 2022 sui ... sabato 4 settembre 2021) e al Novarock Pilot Festival di Vienna (, sabato 11 settembre 2021). ...Per il Gran Premio di, rispetto alla scorsa settimana quando sullo stesso circuito Red Bull Ring di Spielberg si è svolto il GP della Stiria, è stato ammesso un notevole quantitativo di ...34° giro - Mentre Verstappen segna il gpv e porta a 14" il vantaggio su Hamilton, Leclerc va ai box per montare le gomme hard e rientra decimo, ma dietro a Perez che ...Si corre a Spielberg il Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato in quello che sarà il secondo evento consecutivo nella pista di proprietà della Red Bull, una ...