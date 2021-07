Insigne: ”Nemo propheta in patria, ma a tutto c’è un limite!” (Di domenica 4 luglio 2021) Nemo propheta in patria (sua) significa: “Nessuno è profeta nella propria patria”. Questa locuzione in lingua latina vuole indicare la difficoltà delle persone di emergere in ambienti a loro familiari. In ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità. A Napoli, ed in ambito calcistico, questa espressione assume pragmaticamente un significato che viene attribuito ad alucuni calciatori napoletani che hanno vestito la maglia azzurra. Insigne TALENTO DEL CALCIO ITALIANO Insigne, talento del calcio italiano, non è esente da questo ... Leggi su retecalcio (Di domenica 4 luglio 2021)in(sua) significa: “Nessuno è profeta nella propria”. Questa locuzione in lingua latina vuole indicare la difficoltà delle persone di emergere in ambienti a loro familiari. In ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità. A Napoli, ed in ambito calcistico, questa espressione assume pragmaticamente un significato che viene attribuito ad alucuni calciatori napoletani che hanno vestito la maglia azzurra.TALENTO DEL CALCIO ITALIANO, talento del calcio italiano, non è esente da questo ...

Enzovit : Insigne: ''Nemo propheta in patria, ma a tutto c'è un limite!'' - sassoleonardo : @Chiariello_CS 'Nemo profeta in patria' sembra essere tagliato apposta per #Insigne. -