Covid: in Campania 110 positivi, nessun decesso (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 110, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 5.735 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2.19%, oggi scende al 1,91%. Anche oggi, secondo i dati dell'...

