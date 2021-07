Canederli con speck e toma | la ricetta di Mauro Improta e Antonella Clerici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 luglio 2021) E’ sempre per MD cheImprtoa epreparano tanti piatti golosi, questa volta ladeiconè la golosità scelta per voi. Questa volta, lo chef napoletano, e, ci portano in Piemonte con ima non è la solita, anche se è davvero tutto molto semplice. Due ricette in una perché ili serviamo su una base di crema di zucca, anche questa molto veloce da fare. Aglio sì o aglio no ...