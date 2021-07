Campania, 110 positivi e, finalmente, zero morti (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 110 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Un calcolo effettuato su 5.735 tamponi effettuati. La buona notizia è che, dopo tanti, troppi, mesi, il bollettino della Regione Campania annota zero deceduti. Non ci sono morti nemmeno nelle 48 ore precedenti, come spesso recita il report quotidiano. Per quanto riguarda i ricoveri, la situazione delle terapie intensive è invariata, con 19 posti letto occupati, gli stessi di ieri. Si libera un letto nelle degenze ordinarie: sono 211 i posti disponibili, ieri erano 212. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 110 iinnelle ultime 24 ore. Un calcolo effettuato su 5.735 tamponi effettuati. La buona notizia è che, dopo tanti, troppi, mesi, il bollettino della Regioneannotadeceduti. Non ci sononemmeno nelle 48 ore precedenti, come spesso recita il report quotidiano. Per quanto riguarda i ricoveri, la situazione delle terapie intensive è invariata, con 19 posti letto occupati, gli stessi di ieri. Si libera un letto nelle degenze ordinarie: sono 211 i posti disponibili, ieri erano 212. L'articolo ilNapolista.

Advertising

TV7Benevento : Covid. In Campania 110 positivi, nessun decesso.Indice contagio cala, in leggero rialzo ricoveri in degenza... - CalcioNapoli24 : - neifatti : Covid in Campania, 110 nuovi positivi - occhio_notizie : Covid Campania, il bollettino di oggi 4 luglio: 110 nuovi casi e zero decessi - salernotoday : Covid-19, 110 nuovi contagi e zero decessi nelle ultime 48 ore: il bollettino -