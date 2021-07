Allegri | Raiola ti porta via il sogno per rinforzare il centrocampo

(Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto raccolto dal sito francese FootMercato, il PSG vuolere sotto l’ombra della Torre Eiffel Pogba. La Juventus con il ritorno disulla panchina vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria finale sia in Italia che in Europa. Dopo l’ufficialità del prestito del rinnovo di Morata, il mercato bianconero è momentaneamente fermo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

avrebbe intensificato i contatti con il Paris Saint - Germain per Paul Pogba, sogno della Juventus per un possibile ritorno a Torino alla corte di AllegriParis Saint - Germain scatenato. Non si ...Calciomercato Juventus,potrebbe essere decisivo nella trattativa per portare il giovane ... La rosa di attaccanti diè ristretta, con il duo, rimane solo Morata: troppo pochi per ambire ...Raiola avrebbe intensificato i contatti con il PSG per Pogba, sogno della Juventus per un possibile ritorno a Torino alla corte di Allegri ...Allegri non avrebbe voluto Gigio Donnarumma alla Juventus per fare un dispetto a Pavel Nedved. 'Mi tengo Szczensy', le parole di Max. Il retroscena di Pea.