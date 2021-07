Ajax, Overmars blinda Tadic: «Incedibile, vi spiego il motivo» (Di domenica 4 luglio 2021) Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha chiuso le porte al trasferimento di Dusan Tadic al Milan: per i lancieri il capitano è Incedibile Mark Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha spento i sogni del Milan di poter arrivare a Tadic dichiarando al Telegraaf come il capitano sia praticamente Incedibile per la squadra di Amsterdam: «Dusan Tadic non è in vendita. Non c’è assolutamente alcuna possibilità per lui di lasciare il club. Resta all’Ajax perché Dusan è più che un giocatore chiave per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021), direttore sportivo dell’, ha chiuso le porte al trasferimento di Dusanal Milan: per i lancieri il capitano èMark, direttore sportivo dell’, ha spento i sogni del Milan di poter arrivare adichiarando al Telegraaf come il capitano sia praticamenteper la squadra di Amsterdam: «Dusannon è in vendita. Non c’è assolutamente alcuna possibilità per lui di lasciare il club. Resta all’perché Dusan è più che un giocatore chiave per ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - hbk_89 : RT @ProfidiAndrea: ?? Il direttore sportivo dell'#Ajax Mark #Overmars al Telegraaf: 'Dusan #Tadic non è in vendita. Non c'è alcuna possibili… - ProfidiAndrea : ?? Il direttore sportivo dell'#Ajax Mark #Overmars al Telegraaf: 'Dusan #Tadic non è in vendita. Non c'è alcuna poss… - Cucciolina96251 : RT @Calciomerc: Dichiarazioni di #Overmars ds dell'#Ajax: '#Tadic non è in vendita. È un giocatore chiave per noi'. #Milan #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ??? Mark Overmars, ds #Ajax: 'Decisione presa su #Tadic, per noi è importante' ???? 'Non è in vendita in questa stagione'… -