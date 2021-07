Adnkronos: "Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico" (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma circa un’ora fa per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Francesco. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, ilè arrivato al Policlinicodi Roma circa un’ora fa per sottoporsi a un. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di

Advertising

GerardoDeIoanni : RT @BeneventoNews24: Adnkronos – Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma - GagliardiPilot : RT @Adnkronos: #Papa Francesco al Gemelli per un intervento chirurgico. - BeneventoNews24 : Adnkronos – Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma - Enzo97736396 : #PapaFrancesco è ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico. A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti del… - Deiana_Luca9 : RT @martinoloiacono: ??FLASH -PAPA: AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO- FLASH. (Mig/Adnkronos) -

Ultime Notizie dalla rete : Adnkronos Papa Papa Francesco, Adnkronos: "In ospedale per intervento chirurgico" Papa Francesco si troverebbe all' ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La notizia viene rilanciata dall'agenzia Adnkronos.

Scandalo Vaticano: a processo 4 società e 10 persone tra cui il cardinale Becciu 'Ho pagato un prezzo alto, forse il più alto di tutti - ha dichiarato all'Adnkronos - ma rifarei tutto per aiutare il Papa nella strada della trasparenza. Oggi finisce l'era delle porte in faccia che ...

Papa: al Gemelli per intervento chirurgico Adnkronos Papa al Gemelli per un intervento chirurgico Il Papa è ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico. A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell’ospedale romano circa un’ora fa per sottoporsi ...

Papa Francesco ricoverato per un intervento chirurgico A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell'ospedale romano circa un'ora fa per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlini ...

Francesco si troverebbe all' ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La notizia viene rilanciata dall'agenzia'Ho pagato un prezzo alto, forse il più alto di tutti - ha dichiarato all'- ma rifarei tutto per aiutare ilnella strada della trasparenza. Oggi finisce l'era delle porte in faccia che ...Il Papa è ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico. A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell’ospedale romano circa un’ora fa per sottoporsi ...A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell'ospedale romano circa un'ora fa per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlini ...