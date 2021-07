Vela, un nastro rosso contro la violenza sulle donne (Di sabato 3 luglio 2021) «Fermiamo questo stillicidio continuo di violenza sulle donne. Diamo un segnale forte tutti insieme e mettiamo un nastro rosso su tutte le nostre barche a vela il 4 luglio». Sono le parole di Stefano de Dominicis, velista e presidente dell’associazione 10000 Vele di Solidarietà, alla vigilia del 4 luglio. Quel giorno, per ribadire l’importanza di contrastare la violenza sulle donne, senza se e senza ma, il popolo della vela metterà sugli alberi di ogni imbarcazione un nastro rosso. Un grand flash mob sul mare che è un appello a tutti affinché ogni forma di violenza sulle donne non passi mai inosservata. Un simbolico e lunghissimo nastro rosso lungo gli ottomila chilometri di coste di mari e laghi del nostro Paese. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) «Fermiamo questo stillicidio continuo di violenza sulle donne. Diamo un segnale forte tutti insieme e mettiamo un nastro rosso su tutte le nostre barche a vela il 4 luglio». Sono le parole di Stefano de Dominicis, velista e presidente dell’associazione 10000 Vele di Solidarietà, alla vigilia del 4 luglio. Quel giorno, per ribadire l’importanza di contrastare la violenza sulle donne, senza se e senza ma, il popolo della vela metterà sugli alberi di ogni imbarcazione un nastro rosso. Un grand flash mob sul mare che è un appello a tutti affinché ogni forma di violenza sulle donne non passi mai inosservata. Un simbolico e lunghissimo nastro rosso lungo gli ottomila chilometri di coste di mari e laghi del nostro Paese.

