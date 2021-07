Variante Delta in Italia al 22%, Lazio 10 punti sopra. Ma i contagi sono in calo (Di sabato 3 luglio 2021) In Italia quasi un caso su 4 è dovuto alla Variante Delta. Nel Lazio invece, più di 1 su 3. A certificarlo, per la prima volta con esattezza da quando nel resto d?Europa i contagi... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 luglio 2021) Inquasi un caso su 4 è dovuto alla. Nelinvece, più di 1 su 3. A certificarlo, per la prima volta con esattezza da quando nel resto d?Europa i...

Advertising

Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - zavsal : Come delle capre ignoranti. Sei obbligato al vaccino e di quel che penso se ne fottono. Siamo entrati nel Covid 198… - DianaLanciotti : RT @bisagnino: “Panic Porn travestito da scienza”: la verità sulla variante Delta -