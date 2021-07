Ucraina Inghilterra Live 0 - 2: raddoppia a inizio secondo tempo Maguire (Di sabato 3 luglio 2021) La cronaca del secondo tempo 47' Goal Inghilterra : punizione da zona laterale sui 30 metri per fallo su Kane, pallone in mezzo all'area dove Maguire con esperienza svetta sul proprio marcatore e ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) La cronaca del47' Goal: punizione da zona laterale sui 30 metri per fallo su Kane, pallone in mezzo all'area dovecon esperienza svetta sul proprio marcatore e ...

