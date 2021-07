The Binding of Isaac: il gioco da tavolo arriva in lingua Italiana! (Di sabato 3 luglio 2021) L‘espansione del gioco da tavolo di The Binding of Isaac: Four Souls Requiem verrà localizzato globalmente, incluso in lingua italiana Maestro Media, in associazione con Studio71 Games, ha annunciato con orgoglio che The Binding of Isaac: Four Souls Requiem, la massiccia espansione dell’originale The Binding of Isaac: Four Souls del leggendario game designer Edmund McMillen (The Binding of Isaac, Super Meat Boy, The End is Nigh), ha superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale di 100.000 dollari ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 luglio 2021) L‘espansione deldadi Theof: Four Souls Requiem verrà localizzato globalmente, incluso initaliana Maestro Media, in associazione con Studio71 Games, ha annunciato con orgoglio che Theof: Four Souls Requiem, la massiccia espansione dell’originale Theof: Four Souls del leggendario game designer Edmund McMillen (Theof, Super Meat Boy, The End is Nigh), ha superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale di 100.000 dollari ...

Advertising

DatLurix : Meno di 1 ora alla fine della campagna Kickstarter. Non fatevi scappare tutte quelle meravigliose carte esclusive.… - Vehentu : Daje con - DatLurix : A tutti gli amanti di The binding of Isaac e dei giochi da tavolo, supportate su Kickstarter la nuova espansione de… - zazoomblog : The Binding of Isaac ha un gioco da tavolo che su Kickstarter offre lacqua della vasca da bagno del creatore a chi… - DanielsunIt : RT @PeppePeppePepp: @AlexGiudetti -