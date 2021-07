Sangiovanni e la proposta imbarazzante di una fan a Battiti | la sua risposta

(Di sabato 3 luglio 2021) Dopo Amici 20 continua il successo per. Il cantante, arrivato in Puglia perLive, ha ricevuto unada una fan Continua il successo per, il talentuoso cantante originario di Vicenza che dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici 20, continua a cavalcare l’onda della notorietà. L'articolo proviene da Inews.it.

In questo periodo il fidanzato di Giulia Stabile è stato ospite anche di Battiti Live in Puglia e, proprio qui, ha ricevuto unaindicente .riceve unaindecente da una ...C'è stato un piccolo momento di imbarazzo in occasione della partecipazione dia Battiti Live , l'evento organizzato in Puglia da Radio Norba. Il cantante uscito dalla scuola di Amici , dove è arrivato secondo (alle spalle della sua fidanzata, la ballerina Giulia ...Dopo Amici 20 continua il successo per Sangiovanni. Il cantante arrivato in Puglia per Battiti Live, ha ricevuto una proposta imbarazzante ...Sangiovanni riceve una proposta indecente da una fan mentre si trova ad Otranto per Battiti Live: ecco quale è stata la sua reazione.