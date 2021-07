Quale vita dopo la pandemia? Ricordando | a luglio | Frida Kahlo

Leggi su formiche

(Di sabato 3 luglio 2021) È tempo di rinascita. Tra riforme annunciate e ingenti risorse economiche da impiegare per rifondare un Paese che sarà diverso e, si spera, migliore. Ma siamo pronti a “togliere la mascherina” e a ritrovare il sorriso per ripartire come se nulla fosse mai accaduto? Incombono le varianti e l’estate, appena iniziata, è già minata da nuove incertezze sanitarie. Pur vaccinati, tamponati e dotati di green pass, come dicono gli esperti, sono richiesti comportamenti di responsabile prudenza e consapevolezza dei rischi.la privazione degli abbracci, la sospensione di relazioni e progetti, sembra mutata anche la percezione del tempo. Più lento e più misterioso di quanto non lo ...