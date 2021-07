Norme anti-Covid non rispettate e aggressione a un poliziotto: sospesa la licenza a un locale di via Previtali (Di sabato 3 luglio 2021) Ci sono una lunga lista di contestazioni che hanno portato la Questura di Bergamo a sospendere per otto giorni la licenza a un locale cittadino, di via Previtali. La decisione del questore Maurizio Auriemma, notificata ai gestori sabato 2 luglio, “si è resa necessaria – comunicano le forze dell’ordine – a seguito di numerose violazioni della normativa sul distanziamento sociale, sul mancato rispetto di normative di natura amministrativa e degli orari di chiusura, sulla riscontrata presenza di pregiudicati”. Alla base del provvedimento c’è anche un episodio, avvenuto la notte tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno, che ha visto protagonista ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) Ci sono una lunga lista di contestazioni che hanno portato la Questura di Bergamo a sospendere per otto giorni laa uncittadino, di via. La decisione del questore Maurizio Auriemma, notificata ai gestori sabato 2 luglio, “si è resa necessaria – comunicano le forze dell’ordine – a seguito di numerose violazioni della normativa sul distanziamento sociale, sul mancato rispetto di normative di natura amministrativa e degli orari di chiusura, sulla riscontrata presenza di pregiudicati”. Alla base del provvedimento c’è anche un episodio, avvenuto la notte tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno, che ha visto protagonista ...

Advertising

PuglisoneLive : Poi però mi dovete spiegare perché, negli stadi di Euro 2020 e nelle strade limitrofe, le norme anti-Covid non valg… - OSX_rulez : @TRIESTE_news Sarebbe ora di finirla che il personale diplomatico (e assimilati) non è tenuto a rispettare le norme… - Riniello : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… - baiasilente : RT @PinnaPinn: @mariannaaprile «Dietro la sua maschera sempre identica e sorridente abbiamo conosciuto personaggi diversi che con disinvolt… - giorgio_sartor : RT @bravimabasta: Il Daily Mirror suggerisce ai tifosi inglesi come aggirare le norme Anti-Covid: in auto, approfittando di Schengen. Spero… -

Ultime Notizie dalla rete : Norme anti Come l'Hi - tech aiuterà la ripresa del trasporto aereo post - Covid ... tuttavia, devono fare i conti con il cosiddetto 'New normal', fatto di norme e procedure contro la ... 'Bisogna integrare informazioni o del vaccino o del test anti - Covid in tutti i processi di ...

Empoli per una notte capitale mondiale della composizione: protagonisti i vincitori del concorso 'Busoni' ... ispirata a un episodio del trentesimo Canto dell'Inferno dantesco: sarà proposta in forma di concerto e non scenica, così da rispettare le norme anti - contagio legate all'emergenza Covid - 19. IL ...

Norme anti-Covid, via ai controlli sulle spiagge Qui News Cecina e niente alcol in giro I primi a partire oggi sono i comuni di Sondrio e Morbegno con ordinanze specifiche che vietano negli orari notturni, nelle aree pubbliche la detenzione e la vendita per asporto di bevande alcoliche i ...

Controlli “antimovida” sulla costa teramana: 6 multe, un’auto sequestrata e un motociclista denunciato Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo al fine di contrastare tutti quei reati connessi con il fenomeno della movida, nonché i furti e fatti ...

... tuttavia, devono fare i conti con il cosiddetto 'New normal', fatto die procedure contro la ... 'Bisogna integrare informazioni o del vaccino o del test- Covid in tutti i processi di ...... ispirata a un episodio del trentesimo Canto dell'Inferno dantesco: sarà proposta in forma di concerto e non scenica, così da rispettare le- contagio legate all'emergenza Covid - 19. IL ...I primi a partire oggi sono i comuni di Sondrio e Morbegno con ordinanze specifiche che vietano negli orari notturni, nelle aree pubbliche la detenzione e la vendita per asporto di bevande alcoliche i ...Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo al fine di contrastare tutti quei reati connessi con il fenomeno della movida, nonché i furti e fatti ...