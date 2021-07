Malore in casa, perde la vita una donna di 46 anni (Di sabato 3 luglio 2021) Sibilla Croatto, 46 enne residente a Torlano di Nimis, è deceduta in casa, a causa di un Malore, nella serata di venerdì 2 luglio. È stato il marito a trovarla e a lanciare l'allarme chiamando i ... Leggi su udinetoday (Di sabato 3 luglio 2021) Sibilla Croatto, 46 enne residente a Torlano di Nimis, è deceduta in, a causa di un, nella serata di venerdì 2 luglio. È stato il marito a trovarla e a lanciare l'allarme chiamando i ...

Malore in casa, muore a 46 anni

