(Di sabato 3 luglio 2021)è sociologo, docente di Analisi dei dati, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume Professor, l’anno scorso ci chiedevamo se il mondo dopo il Covid sarebbe stato lo stesso. Lei che risposta si è dato? Come molti altri, mi ero augurato che il mondo, feritopandemia, avrebbe saputo riflettere e imparare qualcosa da una esperienza così drammatica. Nel caso dell’Italia, in particolare, mi ero chiesto se, dopo la pandemia, saremmo rimasti una “società signorile di massa” (il mio libro era uscito pochi mesi prima dello scoppio della pandemia). A un anno e mezzo dall’inizio ...

HuffPostItalia : Luca Ricolfi: 'L'autunno dipende dalla partita varianti-vaccini. Col pari siamo fritti' - TuvoReal : @MaurizioFuochi @OrtigiaP @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @borghi_claudio @ricolfi_luca @Leonard13___ @LykanLA… - TuvoReal : RT @MaurizioFuochi: @OrtigiaP @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @borghi_claudio @ricolfi_luca @Leonard13___ @LykanLA @valy_s @TuvoReal @maryf… - Primula23244790 : @OrtigiaP @SemperAdamantes @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @borghi_claudio @ricolfi_luca @Leonard13___ @LykanLA… - bigini_roberto : COMPETIZIONE VITTIMARIA... Luca Ricolfi si è espresso contro la “competizione vittimaria”: “Non si combatte la dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ricolfi

L'HuffPost

Il segnale d'avvio per la fondazione di club profite oriented dedicati a incolpevoli intellettuali anglosassoni: la Hume del torinese gné gné, la Adam Smith dello spettrale Alessandro ...Anche il sociologoindica il testo di Scalfarotto, o quello della forzista Lucia Ronzulli, come possibili alternative al rischio di "affidare a un giudice la valutazione della liceità di ...Professor Ricolfi, l’anno scorso ci chiedevamo se il mondo dopo il Covid sarebbe stato lo stesso. Lei che risposta si è dato? Come molti altri, mi ero augurato che il mondo, ferito dalla pandemia, avr ...La presa d’atto di come si componga la corte dei miracoli cresciuta attorno a Palazzo Chigi: dopo la banda dei ministri simil-tecnici, tra cui si staglia la figurina dello scienziato in carriera Rober ...