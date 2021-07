L'Inghilterra travolge l'Ucraina e va in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - L'Inghilterra è la quarta semifinalista degli Europei di calcio: all'Olimpico di Roma ha travolto 4 a 0 l'Ucraina e ora affronterà la Danimarca per conquistare l'accesso alla finalissima. L'Inghilterra ritrova un Harry Kane in grande spolvero e liquida la squadra di Andriy Shevchenko. Decidono una straordinaria doppietta di Kane e i gol di Maguire ed Henderson: i gialloblu non riescono a tenere testa allo strapotere inglese e sono costretti a salutare la competizione. La corazzata di Gareth Southgate, ancora con la porta inviolata da inizio torneo, tornerà invece a Wembley a giocare davanti al proprio pubblico, a caccia di una ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - L'è la quarta semifinalista degli Europei di calcio: all'Olimpico di Roma ha travolto 4 a 0 l'e ora affronterà la Danimarca per conquistare l'accesso alla finalissima. L'ritrova un Harry Kane in grande spolvero e liquida la squadra di Andriy Shevchenko. Decidono una straordinaria doppietta di Kane e i gol di Maguire ed Henderson: i gialloblu non riescono a tenere testa allo strapotere inglese e sono costretti a salutare la competizione. La corazzata di Gareth Southgate, ancora con la porta inviolata da inizio torneo, tornerà invece a Wembley a giocare davanti al proprio pubblico, a caccia di una ...

