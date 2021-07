Harry, William e “la recita”: perché il marito di Kate non riesce a perdonare (Di sabato 3 luglio 2021) Televisione Nessuna tregua, figuriamoci una pace: i due fratelli sono sempre più distanti nonostante le apparenze Pubblicato su 3 Luglio 2021 Una “recita”: la stampa britannica non ha dubbi e afferma che William ed Harry, apparsi sorridenti nel corso dell’inaugurazione a Kensington Palace della statua dedicata a mamma Lady Diana, siano stati protagonisti di una messinscena studiata a tavolino. La realtà, raccontano degli insiders vicini a Buckingham Palace, sarebbe ben diversa da quella fatta trapelare innanzi alle telecamere. Tradotto, significa che i due fratelli sono ancora ai ferri corti, per non dire cortissimi, ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Televisione Nessuna tregua, figuriamoci una pace: i due fratelli sono sempre più distanti nonostante le apparenze Pubblicato su 3 Luglio 2021 Una “”: la stampa britannica non ha dubbi e afferma cheed, apparsi sorridenti nel corso dell’inaugurazione a Kensington Palace della statua dedicata a mamma Lady Diana, siano stati protagonisti di una messinscena studiata a tavolino. La realtà, raccontano degli insiders vicini a Buckingham Palace, sarebbe ben diversa da quella fatta trapelare innanzi alle telecamere. Tradotto, significa che i due fratelli sono ancora ai ferri corti, per non dire cortissimi, ...

