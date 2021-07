Ghost of Tsushima e non solo, altre Director's Cut potrebbero essere in arrivo? (Di sabato 3 luglio 2021) Giusto pochi giorni fa, Sony ha annunciato pubblicamente l'arrivo di Ghost of Tsushima: Director's Cut su PS5 e PS4, la versione completa e arricchita del popolare action game di Sucker Punch. Questa nuova versione introdurrà un'espansione inedita, l'isola di Iki, con una nuova storia e nuove missioni, oltre ad equipaggiamento e contenuti extra. Inoltre, per i possessori di PS5, saranno introdotte diverse feature esclusive, come il feedback aptico e la risoluzione dinamica 4K e 60FPS. Un gran bel pacchetto, atteso per quest'estate...e se fosse solo il primo di una serie di Director's Cut ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021) Giusto pochi giorni fa, Sony ha annunciato pubblicamente l'diof's Cut su PS5 e PS4, la versione completa e arricchita del popolare action game di Sucker Punch. Questa nuova versione introdurrà un'espansione inedita, l'isola di Iki, con una nuova storia e nuove missioni, oltre ad equipaggiamento e contenuti extra. Inoltre, per i possessori di PS5, saranno introdotte diverse feature esclusive, come il feedback aptico e la risoluzione dinamica 4K e 60FPS. Un gran bel pacchetto, atteso per quest'estate...e se fosseil primo di una serie di's Cut ...

Eurogamer_it : #GhostOfTsushima e non solo, altre Director's Cut potrebbero essere in arrivo? - GiocareOra : Ghost of Tsushima Director's Cut arriva su PS5 e PS4 il prossimo mese con aggiornamenti - HDblog : RT @HDblog: Ghost of Tsushima, la Director's Cut arriva su PS5 e PS4: nuova isola e miglioramenti - BotGhost_ : RT @misteruplay2016: Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 e PS5: ecco il prezzo del DLC e degli upgrade - misteruplay2016 : Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 e PS5: ecco il prezzo del DLC e degli upgrade -