GFVip | Stefania Orlando fa chiarezza sulla sua vita privata e su quella professionale | “Mi piace essere corretta”

(Di sabato 3 luglio 2021)è una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia vinto, la donna ha vissuto un momento di seconda popolarità e ha ringraziato Alfonso Signorini per averglielo concesso. In queste ore, la donna ha voluto faresua. LA VOGLIA DI DIVENTARE MAMMA –ha L'articolo

Advertising

DOGECOINUNIVER1 : RT @itzylgbtxt: #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci sto… - itzylgbtxt : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - Caterinavenuto1 : RT @GF_diretta: Stefania Orlando precisa meglio la sua dichiarazione rispetto alla proposta di Alfonso Signorini: 'Non ho mai rifiutato i… - LorenzoMangano8 : RT @Merypillow: Ciao darwin-viaggio nel tempo Antica Roma con Tommy e Stefania #gfvip - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “io e Tommy ci siamo ripromessi eterno amore” Tommaso Zorzi: “abbiamo rinnovato i voti” #GFVIP https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Stefania

... ex ballerina diventa nonnaOrlando, 'bomba' sul prossimo concorrente del: 'Mi ha bloccato... senza motivo' La trama Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa ...TELEVISIONE Morto Paolo Beldì, il regista tv di Quelli che il calcioOrlando, 'bomba' sul prossimo concorrente del: 'Mi ha bloccato... senza motivo' La trama In un futuro imprecisato, ...Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse di quest'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia vinto, la donna ha vissuto un L'ex gieffina ha parlato della possibilità di ...Stasera in tv andrà in onda su 20 Mediaset alle 21:00 il film «Interstellar», commedia americana per ragazzi del 2003.