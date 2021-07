Finge pericolo per ripulire camere d'albergo, arrestato dalla polizia a Firenze (Di sabato 3 luglio 2021) AGI Paventando un pericolo, cerca di convincere i clienti dell'albergo ad abbandonare rapidamente le camere per 'ripulirle', ma viene scoperto e arrestato dalla polizia di Firenze con l'accusa di tentato furto aggravato. Si tratta di un uomo di 26 anni, di origini campane, ritenuto responsabile anche di un analogo episodio precedentemente messo a segno in un altro hotel della zona del centro città. Secondo quanto emerso il 26enne si sarebbe introdotto in un paio di alberghi fiorentini, e facendosi passare per un dipendente avrebbe, in un caso convinto e nell'altro tentato ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI Paventando un, cerca di convincere i clienti dell'ad abbandonare rapidamente leper 'ripulirle', ma viene scoperto edicon l'accusa di tentato furto aggravato. Si tratta di un uomo di 26 anni, di origini campane, ritenuto responsabile anche di un analogo episodio precedentemente messo a segno in un altro hotel della zona del centro città. Secondo quanto emerso il 26enne si sarebbe introdotto in un paio di alberghi fiorentini, e facendosi passare per un dipendente avrebbe, in un caso convinto e nell'altro tentato ...

