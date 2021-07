Coronavirus, ad Ardea si registrano 20 positivi: “Situazione in miglioramento” (Di sabato 3 luglio 2021) La Situazione Coronavirus ad Ardea è in miglioramento continuo; i dati di oggi vedono 20 cittadini positivi, di cui 10 sono ricoverati in ospedale e gli altri 10 sono in isolamento domiciliare. Da notare come nelle ultime 24h non sia stato registrato nessun nuovo caso di positività COVID19 nel nostro Comune. I decessi rimangono stabili. Leggi anche: Covid Lazio: 51 casi a Roma città e RT in calo a 0,6. I dati di oggi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) Laadè incontinuo; i dati di oggi vedono 20 cittadini, di cui 10 sono ricoverati in ospedale e gli altri 10 sono in isolamento domiciliare. Da notare come nelle ultime 24h non sia stato registrato nessun nuovo caso dità COVID19 nel nostro Comune. I decessi rimangono stabili. Leggi anche: Covid Lazio: 51 casi a Roma città e RT in calo a 0,6. I dati di oggi su Il Corriere della Città.

