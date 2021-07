Amici, Giulia Stabile non si ferma e torna in tv grazie a Mara Venier (Di sabato 3 luglio 2021) Giulia Stabile ha conquistato il cuore di moltissimi fan grazie alla sua genuinità e alla sua giovane freschezza, ma soprattutto grazie a un talento che l’ha consacrata vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Maria De Filippi ha fatto centro con la ballerina ma non è l’unica ad averla notata. Anche il cuore di Mara Venier, regina indiscussa di Domenica In, batte per Giulia ed è per questo che l’ha coinvolta in un progetto televisivo. Se prima erano soltanto rumors, adesso sembra confermato. Come riporta Blastingnews.com la bella ... Leggi su dilei (Di sabato 3 luglio 2021)ha conquistato il cuore di moltissimi fanalla sua genuinità e alla sua giovane freschezza, ma soprattuttoa un talento che l’ha consacrata vincitrice dell’ultima edizione di. Maria De Filippi ha fatto centro con la ballerina ma non è l’unica ad averla notata. Anche il cuore di, regina indiscussa di Domenica In, batte pered è per questo che l’ha coinvolta in un progetto televisivo. Se prima erano soltanto rumors, adesso sembra conto. Come riporta Blastingnews.com la bella ...

Advertising

Mattia41848493 : @pierpaolopretel non oso immaginare che in quella vacanza ci sia la tua Ex perché è vero che c'è il bimbo. Ma per… - isastafuori : il 2003 che ieri ci provava con me ha iniziato a parlarmi di amici perché è partita una canzone di s e mi fa “te lo… - sangio_amici : La risata di Giulia rende tutto più bello - _Giulia_Sangio_ : RT @_tess4__: no ma comunque.. ancora devo realizzare il fatto che sia finito amici e che non vedremo momenti #sangiulia ditemi che non son… - FFrafre : @divanomat Sebastian è fidanzato mi pare. Almeno lo avevano detto a Giulia quando all'inizio di amici gli sbavava dietro ?? -