Amici 20, Sangiovanni da record: Malibù disco d’oro in Svizzera (Di sabato 3 luglio 2021) Sangiovanni, un altro riconoscimento per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi? Il suo Malibù non va forte solo in Italia raggiungendo traguardi impensati, ma è disco d’oro anche in Svizzera! Il talento del giovanissimo cantante vicentino è riconosciuto pure all’estero. Sono 8 i dischi di platino che il 18enne ha collezionato dopo l’uscita dal talent. Sangiovanni polverizza ogni record: il suo Malibù supera i confini italiani Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 luglio 2021), un altro riconoscimento per l’ex allievo didi Maria De Filippi? Il suonon va forte solo in Italia raggiungendo traguardi impensati, ma èanche in! Il talento del giovanissimo cantante vicentino è riconosciuto pure all’estero. Sono 8 i dischi di platino che il 18enne ha collezionato dopo l’uscita dal talent.polverizza ogni: il suosupera i confini italiani Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

livinginmalibu : RT @F0LLI4: proprio perché è sangiovanni, come gli altri ragazzi di amici, non è facile riuscire a mantenere quello che avevano costruito d… - Rosaria98947618 : RT @F0LLI4: proprio perché è sangiovanni, come gli altri ragazzi di amici, non è facile riuscire a mantenere quello che avevano costruito d… - _Giulia_Sangio_ : RT @F0LLI4: proprio perché è sangiovanni, come gli altri ragazzi di amici, non è facile riuscire a mantenere quello che avevano costruito d… - eyestrange : RT @F0LLI4: proprio perché è sangiovanni, come gli altri ragazzi di amici, non è facile riuscire a mantenere quello che avevano costruito d… - launizzo : RT @AllMusicItalia: Nuovo appuntamento con la classifica Spotify Italia che vede ancora una volta in vetta la giovane star di Amici, Sangio… -