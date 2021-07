Al via il mondiale J/80 a Copenaghen (Di sabato 3 luglio 2021) La classe J/80 ritrova il suo mondiale dopo la pandemia. Da domani nelle acque danesi di Copenaghen una flotta di 46 barche si sfiderà fino all’11 luglio. A ospitare l’evento sarà il Royal Danish Yacht Club. In gara velisti di comprovata esperienza, non solo nella classe J/80. L’evento di quest’anno vede, purtroppo, un calo delle iscrizioni dovute al Covid, in quanto nelle ultime edizioni il mondiale J/80 ha visto mediamente il doppio delle barche in gara. Solo 8 i paesi rappresentati: Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Stati Uniti. Tuttavia il mondiale J/80, anche se con numeri inferiori ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 3 luglio 2021) La classe J/80 ritrova il suodopo la pandemia. Da domani nelle acque danesi diuna flotta di 46 barche si sfiderà fino all’11 luglio. A ospitare l’evento sarà il Royal Danish Yacht Club. In gara velisti di comprovata esperienza, non solo nella classe J/80. L’evento di quest’anno vede, purtroppo, un calo delle iscrizioni dovute al Covid, in quanto nelle ultime edizioni ilJ/80 ha visto mediamente il doppio delle barche in gara. Solo 8 i paesi rappresentati: Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Stati Uniti. Tuttavia ilJ/80, anche se con numeri inferiori ...

Ultime Notizie dalla rete : via mondiale Roma 2022: un Incontro Mondiale delle Famiglie diffuso e multicentrico Alessandro Di Bussolo " Città del Vaticano Un Incontro Mondiale delle Famiglie con tanti centri, uno più grande a Roma, e tanti più piccoli ma non meno ... che è "L'amore familiare, vocazione e via di ...

Griglia di partenza Formula 1/ In pista per la pole position! (Gp Austria 2021) ... siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1! (... Verstappen brinda ancora! (Gp Stiria 2021) In precedenza, altre tre volte (e mezza) nel Mondiale 2021 di ...

Mondiale Optimist, il primo giorno Federazione Italiana Vela La “Scuola del caffè” apre nel (recuperato) monastero medioevale L’ex monastero di Sant’Ambrogio di Firenze, completamente restaurato, pronto a ospitare la nuova caffetteria di Ditta Artigianale e l'accademia internazionale dedicata alla diffusione della cultura de ...

Preolimpico - Italia in finale dilagando sulla Rep. Dominicana Nell'insolito orario delle ore 13:00, la Nazionale azzurra di Meo Sacchetti cerca di staccare il biglietto per la finale del torneo preolimpico di Belgrado contro una volitiva ...

