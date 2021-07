Adesso serve Ciro (Di sabato 3 luglio 2021) Siamo in semifinale. L’Italia mette in mostra una prestazione veramente incredibile contro il Belgio e si prepara ad affrontare il penultimo atto di Euro 2021. La squadra di Roberto Mancini è sempre più favorita per la vittoria, la Spagna non sembra assolutamente all’altezza degli azzurri: la compagine di Luis Enrique si è qualificata contro la Svizzera solo dopo i calci di rigore, ma in generale tutto il percorso non è stato convincente. Non ci sono più dubbi sulla qualità dell’Italia, la squadra di Mancini ha giocato con consapevolezza, qualità ed intensità da grandissimo gruppo, il Belgio (un avversario molto forte, forse il più pericoloso) è stato annientato ed il risultato di 1-2 può ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 luglio 2021) Siamo in semifinale. L’Italia mette in mostra una prestazione veramente incredibile contro il Belgio e si prepara ad affrontare il penultimo atto di Euro 2021. La squadra di Roberto Mancini è sempre più favorita per la vittoria, la Spagna non sembra assolutamente all’altezza degli azzurri: la compagine di Luis Enrique si è qualificata contro la Svizzera solo dopo i calci di rigore, ma in generale tutto il percorso non è stato convincente. Non ci sono più dubbi sulla qualità dell’Italia, la squadra di Mancini ha giocato con consapevolezza, qualità ed intensità da grandissimo gruppo, il Belgio (un avversario molto forte, forse il più pericoloso) è stato annientato ed il risultato di 1-2 può ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso serve Ortopedia Taormina, ispezione e monito dell'on. Amata: 'Risolvere subito l'emergenza' 'Serve una soluzione adesso, non si può perdere altro tempo, bisogna dare delle risposte ai cittadini e agli operatori sanitari che stanno affrontando questa emergenza con grande impegno ma sono ...

"Faccia presto". Letta sulle spine: trema per Conte Ma per fare ciò serve che il M5s resti compatto. Cosa che oggi appare difficile. Un ipotetico ...trovare una ricucitura con Giuseppe Conte e i 5s dopo il fallimento delle candidature comuni e adesso ...

Per Torino il futuro è adesso A Torino, in vista delle elezioni, sembra andare in scena il solito, stanco valzer senza più l’originalità e lo sfarzo dell’antica capitale sabauda da almeno due decenni sempre più ricoperta dalla pol ...

