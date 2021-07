Wimbledon, Djokovic non è amato a Londra ma vince ancora (Di venerdì 2 luglio 2021) Non c'è amore tra Novak Djokovic e il pubblico di Wimbledon. I tifosi si sono via via schierati per il suo avversario, l'underdog USA Denis Kudla, numero 114 del mondo, sconfitto 6 - 4 6 - 3 7 - 6(7). ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Non c'è amore tra Novake il pubblico di. I tifosi si sono via via schierati per il suo avversario, l'underdog USA Denis Kudla, numero 114 del mondo, sconfitto 6 - 4 6 - 3 7 - 6(7). ...

Advertising

Ubitennis : Wimbledon, un buon Djokovic batte Kudla e raggiunge gli ottavi - STnews365 : Wimbledon, Djokovic: 'Cerco sempre di dare il massimo' Le parole del numero 1 del mondo dopo l'approdo agli ottavi… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Wimbledon: Fognini non batte il tabù degli ottavi. Ligure sconfitto in 4 set da Rublev, Djokovic avanza contro Kudla #ANS… - Agenzia_Ansa : Wimbledon: Fognini non batte il tabù degli ottavi. Ligure sconfitto in 4 set da Rublev, Djokovic avanza contro Kudl… - saradjokofan1 : Non ho capito una cosa. È troppo difficile scrivere “non mi piace quando Djokovic urla” invece di dire cose del gen… -