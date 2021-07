Variante Delta preoccupa il Lazio | contagi aumentati di 10 volte in un mese Il 74% non è vaccinato

(Di venerdì 2 luglio 2021) In un sololadel coronavirus si è espansa a dismisura. A renderlo noto è stata la pagina ufficiale di Facebook “Salute” attraverso un post: “L’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in unvi sia stato un incremento di 10della proporzione di(…). Il 74,5 % dei casi conrisulta non, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose.“ Lo studio “L’ultimo studio del Seresmi Istituto ...

"L'ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale, passando dal 3,4% della survey del 18 maggio al 34,9% di quella di oggi. Il 74,5 % dei casi con variante Delta risulta non vaccinato. Il sottosegretrio Sileri: "I vaccini funzionano contro la variante Delta e chi dice di no mente, basta vedere cosa sta accadendo nel Regno ... L'ultimo studio dell'Istituto Spallanzani "mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale passando dal 3,4% del 18 maggio al 34,9%"