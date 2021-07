Variante Delta in Italia al 22% | Lazio 10 punti sopra Ma i contagi in calo

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - alfredotec6 : Qualcuno mi spiega come l indice di contagio è al 4% e la variante Delta al 22 % ma conta di più il 4%....??? #Covid - lauramjj58 : @StaseraItalia @Capezzone Ma bravoooo Capezzone bravoooo??????.. é ora ricominciare .. oltretutto proprio ieri le case… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

... più vincolanti temporalmente vista la necessità di farli tra i 21 i 35 giorni, una durata accorciata per i timori dell'impatto epidemiologico della. Giovedì è previsto un vertice ...... questo per la situazione pandemica in Inghilterra, a causa del cospicuo aumento dei contagi da Covid - 19 per la. Per questo motivo sono stati dichiarati nulli dall' Uefa i biglietti ...In Italia quasi un caso su 4 è dovuto alla variante Delta. Nel Lazio invece, più di 1 su 3. A certificarlo, per la prima volta con esattezza da quando nel resto d’Europa i ...Green pass, auto certificazioni, questionari e più fasce orarie: allarme variante Delta, gli ospedali blindano le visite. La nota dalla Regione Lazio è già stata inoltrata ...