Università | disabili e Dsa | atenei “accessibili” | ma tra trasporti e servizi gli ostacoli rimangono di Skuola net

(Di venerdì 2 luglio 2021) La possibilità di proseguire gli studi dopo la scuola in Italia non è ancora uguale per tutti. Non solo per ragioni economiche. Anche chi ha difficoltà di altro tipo trova diversi‘strutturali’ sul suo cammino: parliamo dei ragazzio con disturbi dell’apprendimento che frequentano le nostre, il 2% degli iscritti a corsi di laurea o post laurea in Italia. A segnalarlo è il nostro portale.net, riprendendo i dati dell’indagine “tà, DSA e accesso alla Formazione universitaria”, condotta da Anvur-Cnudd. Nonostante, infatti, la quasi totalità delle strutture ...