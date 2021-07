Tour de France 2021, Vincenzo Nibali da 19° a 6° in classifica generale! Magia dello Squalo a 36 anni! (Di venerdì 2 luglio 2021) Vincenzo Nibali ha scalato la classifica generale del Tour de France 2021 grazie a una spettacolare fuga da lontanissimo. Stamattina lo Squalo occupava il 19mo posto in graduatoria, al termine della settima tappa è risalito fino alla sesta posizione. Tutto merito di un attacco antologico a 220 km dal traguardo, ordito insieme all’olandese Mathieu van der Poel (in maglia gialla) e al belga Wout van Aert. Si è formato un drappello di 29 uomini, dietro Tadej Pogacar ha dovuto mettere al lavoro tutta la sua UAE Emirates ma il vantaggio è lievitato fino a 6 minuti e così al ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)ha scalato lagenerale deldegrazie a una spettacolare fuga da lontanissimo. Stamattina looccupava il 19mo posto in graduatoria, al termine della settima tappa è risalito fino alla sesta posizione. Tutto merito di un attacco antologico a 220 km dal traguardo, ordito insieme all’olandese Mathieu van der Poel (in maglia gialla) e al belga Wout van Aert. Si è formato un drappello di 29 uomini, dietro Tadej Pogacar ha dovuto mettere al lavoro tutta la sua UAE Emirates ma il vantaggio è lievitato fino a 6 minuti e così al ...

