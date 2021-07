“Siete tutti morti”. Saman Abbas, orrore contro il fidanzato. Il coraggio di Saqib: “Ora parlo io” (Di venerdì 2 luglio 2021) Saman Abbas è scomparsa da due mesi da Novellara (Reggio Emilia): non ci sono più tracce della ragazza 18enne di origini pachistane. Secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dai suoi familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato nel suo Paese di origine. Lo zio Danish è ricercato in mezza Europa insieme agli altri indagati: i genitori di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan, e il cugino Nomanulhaq Nomanhulaq che pure si presume sia in Europa. L’altro cugino indagato, Ijaz Ikram, è unico arrestato della vicenda Proprio da lui potrebbero emergere altre novità sul caso della scomparsa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è scomparsa da due mesi da Novellara (Reggio Emilia): non ci sono più tracce della ragazza 18enne di origini pachistane. Secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dai suoi familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato nel suo Paese di origine. Lo zio Danish è ricercato in mezza Europa insieme agli altri indagati: i genitori di, Shabbare Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan, e il cugino Nomanulhaq Nomanhulaq che pure si presume sia in Europa. L’altro cugino indagato, Ijaz Ikram, è unico arrestato della vicenda Proprio da lui potrebbero emergere altre novità sul caso della scomparsa di ...

