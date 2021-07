Sgarbi prosciolto dalla accuse attacca Repubblica: “Cacciate il direttore” (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — «In questa vicenda io sono il carnefice, non la vittima!»: Vittorio Sgarbi è allegramente sul piede di guerra, fresco di proscioglimento dalle accuse di aver certificato come autentiche opere d’arte ritenute false. Sgarbi prosciolto dalle accuse Al critico d’arte era attribuita la violazione dell’articolo 178 del codice dei beni culturali (decreto legislativo 2004) che punisce chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti. Sgarbi, coinvolto in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis di Roma, formata da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — «In questa vicenda io sono il carnefice, non la vittima!»: Vittorioè allegramente sul piede di guerra, fresco di proscioglimento dalledi aver certificato come autentiche opere d’arte ritenute false.dalleAl critico d’arte era attribuita la violazione dell’articolo 178 del codice dei beni culturali (decreto legislativo 2004) che punisce chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti., coinvolto in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis di Roma, formata da ...

