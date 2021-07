Selvaggia Lucarelli: nuove accuse verso Malika (Di venerdì 2 luglio 2021) Selvaggia Lucarelli continua ad attaccare Malika Chalhy. Con il passare del tempo, infatti, emergono nuovi dettagli sugli acquisti fatti dalla ragazza con i soldi della raccolta fondi organizzata per lei: ora è spuntato anche un costosissimo cane! Qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli ha intervistato Malika Chalhy, la ragazza lesbica di Castelfiorentino che aveva annunciato di essere stata cacciata di casa propria a causa del suo orientamento sessuale. Subito per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021)continua ad attaccareChalhy. Con il passare del tempo, infatti, emergono nuovi dettagli sugli acquisti fatti dalla ragazza con i soldi della raccolta fondi organizzata per lei: ora è spuntato anche un costosissimo cane! Qualche giorno faha intervistatoChalhy, la ragazza lesbica di Castelfiorentino che aveva annunciato di essere stata cacciata di casa propria a causa del suo orientamento sessuale. Subito per Articolo completo: dal blog SoloDonna

PMurroccu : RT @Ambrakey1: Rende dichiararsi lesbica, trovi sempre i gonzi arcobaleno.. ???????????????????????????????? Malika Chakly, 'altro acquisto di lusso dopo… - ColomboPeo : @peppe_zk diciamo che su Selvaggia Lucarelli ho una certa affidabilità quindi darei per buono quanto da lei afferma… - RossanoZucca : Alla fine tutto questo casino per una lurida Mercedes Classe A usata da 17.000€. Maledetta Selvaggia #Lucarelli sed… - Christianzu76 : Alla fine tutto questo casino per una lurida Mercedes Classe A usata da 17.000€. Maledetta Selvaggia #Lucarelli sed… - Quinta00876879 : RT @Moonlightshad1: @AlessandroPipi4 Il bello è che criticano e insultano Selvaggia Lucarelli che sul Fatto di oggi fa una descrizione perf… -