Quanto vale il partito di Conte (e quanto scende il Movimento senza di lui) (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre la faida 5 Stelle è in pieno svolgimento (l’ultimo capitolo è quello del voto su SKyVote), i venti di scissione sono ormai al livello di uragano. E i sondaggisti iniziano a valutare quando un partito di Conte, al momento ancora solo un progetto, possa raccogliere alle urne. Ma anche quanto possa perdere il Movimento 5 Stelle senza di lui. E i numeri parlano di un crollo. Ieri ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha raggiunto l’abitazione di Giuseppe Conte, proprio nelle ore in cui i pontieri del M5S tentavano ancora una difficile mediazione tra l’ex premier e il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre la faida 5 Stelle è in pieno svolgimento (l’ultimo capitolo è quello del voto su SKyVote), i venti di scissione sono ormai al livello di uragano. E i sondaggisti iniziano a valutare quando undi, al momento ancora solo un progetto, possa raccogliere alle urne. Ma anchepossa perdere il5 Stelledi lui. E i numeri parlano di un crollo. Ieri ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha raggiunto l’abitazione di Giuseppe, proprio nelle ore in cui i pontieri del M5S tentavano ancora una difficile mediazione tra l’ex premier e il ...

Advertising

fattoquotidiano : Spaccatura a 5 Stelle, sul Fatto di domani quanto vale il partito di Conte - sferaebbasta : È la storia di un ragazzo che sa quanto vale - LStragniero : @proterviapiddin @LucaSalvati7 @MentoreSiesto @repubblica Di una lezione in particolare (ammesso poi che sia vera,… - _lucacassinelli : RT @sferaebbasta: È la storia di un ragazzo che sa quanto vale - S__yC____l : @sal_fabri @solo_Vale_ No gioia, senza vaccini saremmo come siamo adesso, esattamente come un anno fa e in ogni cas… -