Prime Video, “Cenerentola”: annunciata la data di uscita (Di venerdì 2 luglio 2021) A maggio Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo del musical di Cenerentola ed è stata rilasciata da poco la data di uscita. Nei panni della principessa troviamo Camila Cabello, la quale ha anche scritto anche alcuni dei brani presenti nel musical. Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e il cast. Il 30 Giugno 2021 Amazon Prime Video ha pubblicato il primo teaser del musical Cenerentola e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) A maggio Amazonha annunciato l’arrivo del musical died è stata rilasciata da poco ladi. Nei panni della principessa troviamo Camila Cabello, la quale ha anche scritto anche alcuni dei brani presenti nel musical. Scopriamo insieme ladi, la trama e il cast. Il 30 Giugno 2021 Amazonha pubblicato il primo teaser del musicale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteorenzi : Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lu… - guardiacostiera : Evacuazione medica d’urgenza, nelle prime ore della mattina, per una neomamma e suo figlio nato a bordo di un tragh… - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - alian_maria : RT @matteorenzi: Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lunedì 12… - SIPARISipari : RT @matteorenzi: Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lunedì 12… -