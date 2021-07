Pascal Vicedomini | chi è il presentatore di Felicità?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 2 luglio 2021)è il “volto” del programma– La stagione della rinascita, in onda su Rai 2. E’ solo uno dei numerosi format televisivi condotti dal giornalista e produttore televisivo di origini campane.è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno il 7 febbraio 1962. Dopo aver conseguito il diploma di maturità,si laurea in Scienze Politiche con indirizzo Politico Internazionale. Il primo “impatto” con il mondo della televisione avviene a metà degli anni 80 dove diventa inviato per i Mondiali di calcio per poi restare nell’ambito sportivo grazie ...