Migranti, spari di una motovedetta libica su un barcone: aperta un'inchiesta – Il video

«Non sparate alla gente! Smettete di sparare in acqua!». La Guardia Costiera libica ha aperto un'inchiesta interna dopo che una motovedetta impegnata in un soccorso il 1 luglio ha sparato alcuni colpi verso un barcone carico di Migranti e ha lanciato degli oggetti a bordo, come denunciato in un video pubblicato dalla ong Sea Watch. Nel video si sentono anche le comunicazioni via radio con cui i membri della Sea Watch chiedono ai libici di interrompere l'attacco. In una nota la Marina libica ha fatto sapere che l'inchiesta è stata aperta

