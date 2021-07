“Mi urtava” Chiara Gualzetti | i messaggi choc del suo assassino a un’amica | “L’ho presa a calci in testa”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Fanno impressione e ribrezzo le dizioni che l’diha fatto adsubito dopo aver ucciso la giovane. Il sedicenne, reo confesso, aveva infatti scritto adraccontandole quanto aveva fatto. E l’amica, sconcertata, non capiva di cosa stesse parlando: solo dopo, quando ha saputo della scomparsa della giovane – poi trovata morta in un bosco – ha raccontato tutto prima ai genitori, poi i carabinieri. “Questa è depressa – scriveva il giovane –fatto, me l’ha detto lui”. E ancora: “Lei mii nervi”. Il ...

Dopo aver uccisoGualzetti , il sedicenne reo confesso aveva scritto ad un'amica raccontandole quanto aveva ... Lei mii nervi'. Il 'lui' in questione era il demone che il giovane sostiene ...L'omicidio diGualzetti ha sconvolto tutti ed emergono ulteriori inquietanti dettagli sulla furia dell'amico, reo confesso. 'Questa è depressa... L'ho fatto. Me l'ha detto lui. Lei mii nervi. L'ho ...Nelle ultime immagini di Chiara Gualzetti in vita, riprese da una telecamera di sorveglianza di casa sua, si vede la ragazza camminare insieme all’amico 16enne che qualche ora dopo la ucciderà a colt ...I messaggi dell'assassino di Chiara Gualzetti a un'amica: "L'ho fatto, lei mi urtava i nervi". Monteveglio - Il 16enne, reo confesso dell’omicidio: “L’ho presa a calci in testa, ho delle foto" ...