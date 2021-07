Il Napoli giocherà un’amichevole col Bayern Monaco il 31 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Prestigiosa amichevole per il Napoli dopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Bayern Monaco il 31 luglio nella “Audi Football Summit” organizzata da MatchIQ. L’incontro avrà luogo all’Allianz Arena alle ore 16.30. Un match di grande valore che vedrà il Napoli affrontare uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello spettacolo la stagione azzurra. Importanti informazioni riguardo ai biglietti per le partite amichevoli all’Allianz Arena: in conformità con l’ordinanza della Baviera sul controllo dell’epidemia di Covid (Bavarian ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Prestigiosa amichevole per ildopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno ilil 31nella “Audi Football Summit” organizzata da MatchIQ. L’incontro avrà luogo all’Allianz Arena alle ore 16.30. Un match di grande valore che vedrà ilaffrontare uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello spettacolo la stagione azzurra. Importanti informazioni riguardo ai biglietti per le partite amichevoli all’Allianz Arena: in conformità con l’ordinanza della Baviera sul controllo dell’epidemia di Covid (Bavarian ...

